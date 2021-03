Lutto cittadino a Gambatesa, domani i funerali di Daniele

Lettere al direttore «Chi è causa dei suoi mali pianga se stesso»

TERMOLI. Egregio direttore, visto quello che è accaduto alla Regione Molise, con l’ingresso in Giunta della signora Filomena Calenda, e con l’uscita dell’assessore Michele Marone, mi sento in dovere di intervenire per placare un po’ le anime che oggi