Bollo auto, Romagnuolo (FdI): “Chiederò riduzione 20% in consiglio”

CAMPOBASSO. L’esponente di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Aida Romagnuolo parla del bollo auto: “Presenterò in Consiglio regionale, una mia mozione per la riduzione del 20% del bollo auto per tutti i molisani, in considerazione che questa pandemia, causata dal Covid, ha impedito di fatto a tutti di usare con regolarità la propria auto. La mia richiesta vuole essere, in questo drammatico momento, solo un piccolo sostegno per tutti gli automobilisti. Voglio proprio vedere chi, in aula del Consiglio, al momento della votazione si opporrà”.