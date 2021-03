Occhionero (Italia Viva): «Il Governo chiarisca sulle 29 milioni di dosi celate ad Anagni»

ROMA. "Sui 29 milioni di vaccini Astrazeneca che verrebbero tenuti nascosti nello stabilimento della Catalent ad Anagni, come ha rivelato il quotidiano 'La Stampa', sono opportune spiegazioni ufficiali da parte del Governo, del commissario Figliuolo e delle autorita' di controllo.

E' giusto chiarire ai cittadini come stanno le cose". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Sarebbe inaccettabile se davvero Astrazeneca - prosegue Occhionero - tenesse ferme queste dosi, che vorrebbe inviare nel Regno Unito, mentre taglia le dosi che avrebbe dovuto consegnare a Europa e Italia. Sarebbe quindi giusto e pienamente giustificato intervenire. Il Governo italiano, che ha avuto il merito su impulso del presidente Draghi di porre per primo in Ue il tema di bloccare l'export di vaccini prodotti da noi ma inviati in paesi extra-Ue, dica come intende agire".