Rifondazione: Astrazeneca nasconde 29 milioni di dosi, liberare i brevetti subito!

TERMOLI. Rifondazione comunista chiede brevetti liberi per i vaccini anti-Covid.

«La scoperta di 29 milioni di dosi di vaccini Astrazeneca pronti a partire per il Regno Unito mostra quanto la salute dei cittadini sia in balia delle multinazionali. La responsabilità è dei Governi e della Commissione Europea. La logica del profitto sta facendo risorgere conflitti nazionalistici. I vaccini sono un bene scarso solo perché i Governi hanno deciso di anteporre interessi di Big Pharma al diritto alla vita di miliardi di persone. Il Governo Italiano e l'Unione Europea cosa aspettano a fare ricorso alle licenze obbligatorie garantendo una produzione adeguata? Perché non ci si schiera con chi al Wto chiede di sospendere brevetti? Mancano i vaccini perché 1) si è rinunciato ad avere una filiera produttiva pubblica 2) Governi fanno interessi delle multinazionali 3) per sudditanza agli USA Europa ha rinunciato a vaccino Russo»

«Invitiamo a firmare on line la campagna "Nessun profitto sulla pandemia": https://noprofitonpandemic.eu/it/», il monito di Maurizio Acerbo, segretario nazionale; Rosa Rinaldi, responsabile sanità e Pasquale Sisto, segretario regionale Molise.