Il nuovo numero uno del rugby italiano arriva in Molise, la visita di Marzio Innocenti

CAMPOBASSO. Marzio Innocenti, neo eletto Presidente della Federazione Italiana Rugby, sarà in visita in Molise domenica 28 marzo. L’incontro che si terrà a partire dalle ore 9:30 a Campobasso, vedrà protagonisti i vertici dello sport regionale.

Teatro della visita, conforme al protocollo nazionale per la sicurezza dei partecipanti, sarà la sala conferenze dell’incubatore delle imprese dell'economia sociale e solidale, in via Monsignor Bologna. La struttura, infatti, ospita la sede della società Hammers Rugby Campobasso.

Sarà un momento di ascolto e confronto dedicato al territorio. All’appuntamento saranno presenti, oltre al delegato regionale Fir Marco Santone, anche il presidente di Coni Molise Vincenzo D’Angelo, e i presidenti dei club molisani. Questa sarà l’occasione per poter approfondire le nuove linee programmatiche federali per lo sviluppo della palla ovale in regione.