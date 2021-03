Cerca di evitare un'auto vicino al Lidl e rovina a terra in bici, 19enne finisce al San Timoteo

CAMPOMARINO. Polizia municipale e Carabinieri di Campomarino, assieme al 118 della postazione di Termoli coi volontari della Misericordia in ambulanza intervenuti nel tardo pomeriggio dnei pressi dello store Lidl. Un 19enne di Termoli in sella alla sua bici per evitare un'auto è rovinato a terra, ferendosi alla testa e alla gamba. E' stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.