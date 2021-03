A San Martino in Pensilis sospesi i mercati fino a sabato 3 aprile

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis informa la cittadinanza e gli esercenti le attività mercatali che con ordinanza sindacale n. 23 del 2021, è stata disposta, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell’ambito del territorio comunale, salvo diversa data secondo le disposizioni emanate dal Governo o dalla Regione Molise, la sospensione del mercato settimanale del sabato che si svolge in via Marina - San Martino in Pensilis – fino a sabato 3 aprile 2021.