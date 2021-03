TERMOLI. Nel giorno del Dantedì l’Istituto Comprensivo Brigida celebra Dante Alighieri con l’evento formativo “Dante Alighieri: l’internazionalità del Sommo Poeta”, in collaborazione con Europe Direct Molise.

L’evento, promosso dal Dirigente Scolastico prof. Francesco Paolo Marra per sensibilizzare i giovani studenti alla conoscenza del più grande poeta dell’umanità e dell’autore italiano più letto e tradotto al mondo, mette in risalto l’internazionalità di Dante, poeta che fa emergere e canta, con inimitabile arte, “le realtà più misteriose e sublimi della vita…e l’eterno peregrinare dell’uomo”, per cui si può comprendere come non solo in Italia, ma in tutto il mondo, sia diffuso il culto del sommo poeta, che diventa così internazionale.

La modernità del messaggio dantesco risiede nella sua estrema varietà, e quindi nella capacità che la sua poesia ha di costruire una rete amplissima di significati. Si tratta di un poema che mette insieme linguaggi e culture diverse. È un’opera fondamentalmente multiculturale, un viaggio delle emozioni che naturalmente non può avere confini nazionali. E da questo punto di vista, sebbene sia un’opera tutta e fortemente italiana, è anche e fondamentalmente un’opera di livello mondiale.

Il carattere del multiculturalismo è stato ben evidenziato dai relatori ospiti dell’evento, a partire dalla dott.ssa Carmela Basile, rappresentante di Europe Direct che ha trattato l’essere europeo di Dante, il preside Antonio Mucciaccio che, rivolgendosi ai ragazzi, ha parlato del mondo di Dante e di Dante nel mondo, sottolineando, tra le altre cose, l’importanza della figura di Beatrice nella sua vita e nella sua opera, alla prof.ssa Dagmara Sobowleska, presidente dell’Associazione italo-polacca “Apolonia”e Direttore della Scuola di Cultura e Lingua polacca, unica nel nostro territorio a promuovere il plurilinguismo e il multiculturalismo tra Italia e Polonia, nel cui intervento ha parlato dell’importanza di Dante nel percorso formativo scolastico in Polonia, portando anche la testimonianza di due giovani studentesse polacche di un liceo di Varsavia, Nadia Szczerba e Wiera Szczerba, che hanno sottolineato l’importanza della conoscenza di Dante nella formazione culturale dei giovani studenti polacchi. Molto interessante l’intervento della dott.ssa Hanen Gzaiel Ben Mariem, docente di letteratura, lingua ed etnologia araba presso la Scuola Superiore di Mediazione linguistica di Campobasso, che ha trattato di un parallelismo tra la Divina Commedia e l’Epistola del perdono di Al-Ma’arri, classico satirico arabo dell’XI secolo, il cui bersaglio è il poeta Ibn al-Qarih, contemporaneo di al-Ma’arri, in cui si immagina un viaggio di Qarih nell’aldilà islamico, lungo il quale incontra e dialoga con gli intellettuali del passato, marcando quindi le analogie con il viaggio dantesco. Il carattere internazionale dell’opera dantesca, con particolari riferimenti al plurilinguismo, è stato il tema dell’intervento della prof.ssa Fernanda Pugliese, che ha parlato di lingue minori e Dante, mettendo in evidenza proprio l’attualità della sua opera, che continua ad attrarre oggi persone in tutte le parti del mondo. Infine l’intervento della prof.ssa Marianna Zarlenga, docente di Lettere dell’Istituto Brigida, che ha evidenziato l’importanza di Dante a livello territoriale finalizzandolo a una didattica del patrimonio locale da conoscere e valorizzare.

In conclusione la Divina Commedia è davvero un’opera universale; scrittori e studiosi di tutto il mondo si sono avvicinati alla sua lettura e, dopo aver analizzato e tradotto i suoi canti, ne hanno dato un’interpretazione personale e trovato parallelismi tra la cultura italiana ai tempi di Dante e quella della propria nazione.