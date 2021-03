La Occhionero nel nuovo ufficio di presidenza del gruppo alla Camera di Italia Viva

ROMA. "L'assemblea delle deputate e dei deputati di Italia Viva si e' riunita per rinnovare l'Ufficio di Presidenza del Gruppo Parlamentare. Ringrazio per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata in questi mesi Luigi Marattin e Camillo D'Alessandro, che hanno lasciato il proprio ruolo nella Presidenza per ricoprire nuovi incarichi nelle Commissioni Parlamentari. Auguro buon lavoro a Marco Di Maio, nuovo vicepresidente vicario e a Massimo Ungaro, che ricoprira', insieme a Silvia Fregolent, il ruolo di segretario di Presidenza".

Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che annuncia i nuovi ingressi nell'Ufficio di Presidenza del Gruppo alla Camera. "Abbiamo scelto di rafforzare la nostra squadra - spiega - con l'ingresso di due nuovi componenti del Comitato Direttivo, affinche', in questa nuova fase in cui il Parlamento ci auguriamo possa tornare ad avere la centralita' prevista dalla nostra Costituzione, si possa dare nuovo impulso all'attivita' legislativa e di controllo. A Catello Vitiello e Giuseppina Occhionero i nostri auguri".