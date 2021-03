CAMPOBASSO. «Ricordate la storia degli esami sierologici che avevo denunciato qualche settimana fa? Parliamo dell’analisi necessaria a verificare se nel sangue di una persona siano presenti gli anticorpi per il Covid-19. Bene, dal giorno della mia denuncia, i laboratori Asrem non effettuano più questo servizio, né per i dipendenti interni né per gli utenti esterni.



Ma ora c'è una novità: la direzione sanitaria dell’Asrem ha sospeso anche le altre tipologie di esami ed analisi da effettuare in intramoenia ovvero a pagamento, direttamente in laboratorio».

E' quanto afferma il consigliere regionale pentastellato Angelo Primiani.



«Quindi, mentre continua il lento e costante smantellamento della sanità pubblica, ai molisani non resta che spendere di più e affidarsi all’istituto privato di turno oppure armarsi di pazienza ed automobile per raggiungere un qualunque ospedale pubblico fuori dal Molise, dove i laboratori ospedalieri effettuano regolarmente l’esame pagando solo il ticket.



Su questa storia, come sulla questione delle esenzioni ticket per i pazienti post covid, sto cercando di fare chiarezza. Ho depositato una interrogazione alla quale ancora attendo risposta. È una questione di buonsenso oltre che di rispetto per i molisani».