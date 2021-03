Ururi, inaugurata la nuova area fitness

URURI. In questi mesi sono stati programmati gli interventi per rendere accessibili e funzionali gli spazi nel Comune che per troppo tempo hanno subito il logorio del tempo. Questa mattina, finalmente, è stata inaugurata l'area fitness, per dare la possibilità di svolgere l'attività fisica in totale sicurezza e armonia con il territorio. Nei prossimi mesi l'attività di riqualificazione, come da programma, interesserà altre aree del Comune di Ururi. Si ringrazia di cuore l'azienda Occhionero Arredi & Giochi per la professionalità dimostrata nella ricerca delle forniture e nell'attività di montaggio delle strutture. L'area Fitness è un bene del paese ed è compito dei cittadini preservarlo nel tempo.

