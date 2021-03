TERMOLI. La primavera ha fatto il suo ingresso da nemmeno una settimana e le temperature miti alimentano gli avvistamenti di processionaria: le prime segnalazioni erano giunte dal parco San Marino nemmeno due settimane fa, successivamente il problema si è presentato nel parchetto all’incrocio tra via America e via Maratona ed oggi si è esteso ad altre zone della città creando numerose preoccupazioni nei residenti.

L’ultimo allarme arriva da via Torino dove un gruppo di residenti ha notato una fila di processionaria far capolino dall’erba e dirigersi sul porticato privato del palazzo da dove, la lunga colonna di insetti, si è successivamente arrampicata lungo i muri in direzione delle finestre.

La tempestività nell’azione ha evitato l’ingresso di questi insetti dannosi negli appartamenti privati, ma il problema è diffuso in tutta Termoli e i cittadini chiedono interventi di disinfestazione per eliminare il pericolo prima che qualche cane o bambino possa incorrere in una brutta disavventura.