Puchetti: «La situazione migliora, ma per il weekend di Pasqua imporrò ulteriori restrizioni»

LARINO. Sulla base dell'ultimo bollettino Asrem e sulle informazioni che il relativo ufficio d'Igiene trasmette ai Comuni, il sindaco di Larino, Pino Puchetti, ha ritenuto di aggiornare la situazione epidemiologica in città: «Cari concittadini la situazione generale a Larino è rassicurante.

Sabato sera abbiamo avuto notizia che 5 larinesi si sono finalmente negativizzati per cui oggi in città abbiamo solo 13 casi positivi. Come saprete durante le festività pasquali saremo in zona rossa. Precisamente nei giorni del 3, 4 e 5 aprile. In quelle giornate è mia intenzione predisporre un'ulteriore ordinanza con la quale andrò ad inasprire le misure prevedendo specie per il giorno di pasquetta ulteriori limitazioni. Se oggi possiamo affermare che la situazione è buona, non possiamo abbassare la guardia.

I contagi, è vero, si stanno abbassando ma non scomparendo e sono ancora tanti i molisani ospedalizzati. Continuiamo ad osservare le regole. Vi auguro una Santa domenica delle Palme con un pensiero particolare alla nostra concittadina ancora ricoverata in Terapia intensiva e ai 13 larinesi ancora positivi».