PETACCIATO. In occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale si celebra l'Ora della Terra (Earth Hour in inglese), un evento internazionale ideato e gestito dal Wwf che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice, ma concreto: spegnere la luce artificiale per un'ora nel giorno stabilito.

Ieri sera, alle 20.30, a Petacciato, su impulso dell'amministrazione Di Pardo, la località ha aderito all’iniziativa, attraverso lo spegnimento simbolico, dalle ore 20:30 alle ore 21:30 del giorno 27.03.2021, della pubblica illuminazione a servizio di viale Pietravalle.