CAMPOBASSO. Domani, lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18, l’Ordine degli Psicologi del Molise organizza un webinar sul tema delle Pari Opportunità.

“La sfida di essere donna in Pandemia” questo il titolo dell’incontro.

La presidente, Alessandra Ruberto riferisce: “Assistiamo ormai alla presenza delle donne in gran parte dei contesti lavorativi e di posizioni di rilievo, apparentemente sembrerebbero condizioni raggiunte di pari opportunità. Questa pandemia ha mostrato al mondo come, in realtà, le pari opportunità restano ancora un miraggio.

L’ essere donna in pandemia rappresenta una sfida: mamme di bambini e ragazzi in DAD, professioniste in smart Working o al lavoro, senza possibilità di affidare i propri figli ai nonni, se confinate nelle cosiddette “zone rosse”, con ferie finite e permessi sudati. La maggior parte dei licenziamenti sono stati fatti o presentati da donne, il famoso tetto di cristallo del salario ancora viene sfondato, a molte donne è ancora richiesto di dimostrare il proprio valore. Esiste davvero la pari opportunità o è soltanto una chimera apparentemente raggiunta e proclamata? La pandemia ha fatto emergere il sommerso, ha mostrato la fragilità di un sistema che non mette effettivamente le donne in condizioni psicologiche, e non solo, di lavorare in pari e di avere le stesse opportunità che ogni essere umano ha diritto di avere. Che proposte? Quali obiettivi porsi? .

Come Ordine siamo molto sensibili a questo tema e posso anticipare che ci saranno una serie di incontri rispetto al tema delle pari opportunità e il prossimo sicuramente riguarderà i soggetti fragili ed i loro caregivers, anche loro estremamente in difficoltà e sicuramente provati da questa pandemia”

Di tutto questo ne parlerà la Presidente, all'interno dello spazio istituito dalla Commissione permanente Pari Opportunità istituita dall’Ordine degli Psicologi, insieme alle ospiti il 29 Marzo 2021 alle ore 18.00 sul canale facebook “Psicologi Molise “.

Interverranno:

Dott.ssa Francesca Bettini

Avv. Giuseppina Cennamo

Dott.ssa Angela Di Burra

Maggiore Silvia Gobbini

Avv. Daniela Mammarella

L’incontro è aperto alla cittadinanza.