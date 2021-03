Protezione civile, al via le vaccinazioni dei volontari all'Hospitainer del San Timoteo

TERMOLI. «I volontari della Protezione civile, oggi, hanno ricevuto la prima dose di vaccino. In qualità di autorità di Protezione civile, ma soprattutto come cittadino, un sentito ringraziamento a tutti voi per esservi sempre resi disponibili da marzo 2020 a oggi, correndo rischi, pur di aiutare chi era in difficoltà. Grazie». Il messaggio del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.