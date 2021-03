Calciatrice di Montenero segna a raffica negli Usa, il 40esimo gol di Jessica Cravero

MONTENERO DI BISACCIA. La calciatrice montenerese Jessica Cravero ha portato alla vittoria la sua squadra, le “Lady Railsplitters” della Lincoln Memorial University di Harrogate in Tennessee, nella partita di venerdì. Cravero è stata l’unica marcatrice della partita, finita sull’1-0 per le Railsplitters, nella loro quinta vittoria consecutiva contro le avversarie “Lions” della Mars Hill University di Mars Hill in North Carolina.

L'attaccante montenerese ha tentato di segnare per sette volte, riuscendoci all’ultimo tentativo a 12 minuti dalla fine. Per il resto della partita la sua squadra ha continuato ad attaccare, mantenendo così le avversarie lontano dalla propria porta e riuscendo in questo modo a portare a casa la vittoria. Il goal del 78° minuto, la 40° rete della carriera calcistica della 21enne molisana, l’ha portata al 3° posto assoluto nella classifica delle migliori marcatrici di sempre della Lincoln Memorial University.

Davide Vignoli