MONTENERO DI BISACCIA. Come ogni anno il Comune di Montenero di Bisaccia aderisce all'Earth Hour, l'iniziativa del Wwf che coinvolge istituzioni e cittadini in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi sull’emergenza climatica e sulla necessità di tutelare la natura e il clima.

L'amministrazione comunale ha partecipato quest'anno all'Ora della Terra spegnendo dalla sera di sabato 27 marzo - e per tutta la notte - il faro che illumina il campanile della Chiesa di San Matteo Apostolo.