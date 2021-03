TERMOLI. Gattina si smarrisce a Difesa Grande, ne se ne ha più notizia dallo scorso 14 marzo, quando si allontanò di pomeriggio. Ha otto mesi, pesa 3 chili ed è sterilizzata, ma non ha il microchip.

Si è allontanata dal suo giardino a Difesa Grande (vicino alla farmacia) e da allora non ha più fatto ritorno. Data la particolarità delle macchie sul suo mantello è facilmente riconoscibile.

Se non l'ha perso, ha il collarino che si vede in foto e sulla medaglietta è inciso il suo nome ed il mio numero di telefono.

Chiunque l'avesse avvistata o abbia sue notizie (anche brutte) per favore contatti il numero 340 8406098. La sua famiglia è tanto preoccupata per lei e non vede l'ora di riabbracciarla! Si offre lauta ricompensa.

Nel quartiere di Santa Maria degli Angeli diffusi diversi volantini.