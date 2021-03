CAMPOBASSO. Anas (Gruppo FS Italiane) ha ultimato i lavori della nuova rotatoria di Bojano, in provincia di Campobasso, situata al km 204,500 della statale 17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico”.

L’ intervento ha consentito di eliminare l’intersezione a “T” presente lungo la statale aumentando gli standard di sicurezza e confort per l’utenza in transito.

Al fine di aumentare la sicurezza sulla rotatoria sono stati installati impianti con illuminazione a Led di ultima generazione che garantiranno una maggior visibilità elevando ulteriormente la sicurezza ed un notevole risparmio energetico.

Con la realizzazione dello svincolo di Bojano si conclude il complessivo intervento di miglioramento del tratto che va dal km 204,582al km 201,579 dove è stata riqualificata l’intera pavimentazione con relativa segnaletica orizzontale comprensiva della realizzazione della nuova rotatoria di San Massimo, al km 202,060. Quest’ultima è stata aperta al traffico a gennaio scorso, e rappresenta un crocevia strategico dei pendolari del turismo di montagna attivo sia in estate che in inverno per la presenza della stazione sciistica di Campitello Matese.