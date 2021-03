Idrogeno e transizione energetica: Ipia di Casacalenda all’evento de Il Sole 24 ore

CASACALENDA. Il giorno 30 Marzo l'IPIA dell'Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda con indirizzo "Automazione e Manutenzione - Assistenza Tecnica" parteciperà all'evento digitale organizzato dal Sole 24 ore: "La strategia dell'idrogeno e la transizione energetica". Durante l'evento interverranno esperti nel campo energetico ed economico.

Scopo dell'evento è approfondire le prospettive e le opportunità per un'Italia Green grazie all’idrogeno e le energie rinnovabili.

La Partecipazione è stata voluta e richiesta dalla Dirigente Filomena Giordano, in collaborazione con il docente di riferimento Ing. Robert Caporicci, titolare della cattedra di Elettronica e Elettrotecnica, per sensibilizzare i ragazzi su tematiche attuali e prossimi per uno sviluppo sostenibile.

Sostiene la Dirigente: "Il ruolo della scuola è decisivo se vogliamo che i cittadini di oggi ma soprattutto quelli di domani, siano consapevoli che la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia (consumi, povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, lavoro, pace, salute, diversità culturali). E soprattutto che è una scelta di ogni giorno, che si traduce in comportamenti concreti e che ha bisogno di una cultura della complessità".

Sostiene l’ingegnere Caporicci Robert "Le ultime crisi spingono a trovare delle soluzioni per la transizione energetica, intesa come la costruzione di un nuovo modello di sviluppo e di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Rendere possibile la transizione energetica richiede cambiamenti e responsabilità ambientali, sociali ed economici". I finanziamenti in arrivo con il Next Generation EU o Recovery Fund dall’altro sono strumenti potentissimi per rilanciare interi settori in ottica di “green economy”, che è un modello di economia ormai diventato obbligatorio, che punta alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso azioni a favore dello sviluppo sostenibile, come l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici".