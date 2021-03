Riapertura attività a Termoli, l’invito dell’Assessore Ciciola: «Torniamo a comprare»

TERMOLI. Da oggi, lunedì 29 marzo, anche Termoli torna in zona arancione come il resto del Molise. con l’uscita dalla zona rossa hanno riaperto i battenti numerosissime attività che, per quasi 50 giorni, hanno dovuto abbassare le saracinesche.

Per scongiurare la crisi e la chiusura definitiva delle aziende locali, l’Assessore del Comune di Termoli Silvana Ciciola lancia un appello ai termolesi: «Da poco le attività hanno riaperto in sicurezza. Aiutiamo chi per molto tempo non ha lavorato. Personalmente andrò a fare shopping ed invito tutti ad acquistare un capo da indossare per le prossime festività. Un regalo e gioia a me e fiducia e sostegno ai nostri commercianti. Non dimentichiamo mai di rispettare tutte le indicazioni in materia di sicurezza».