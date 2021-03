SANT’ELIA A PIANISI. L’amministrazione comunale di Sant’Elia a Pianisi in sinergia con la Misericordia del Fortore si è adoperata anche in questo fine settimana per far sì che tutti gli aventi diritto abbiano avuto la loro prima dose di vaccino.

Più di trenta i vaccini effettuati a domicilio per le persone impossibilitate a spostarsi di casa grazie all’equipe medica seguita con un ambulanza e due soccorritori ad ogni domicilio per assicurarne la massima sicurezza delle operazioni.

240 i vaccinati in questo weekend.

L’amministrazione e le misericordie aspettando con celerità l’arrivo di altri vaccini per il resto delle categorie con un appello: “Mandateci vaccini e persone da vaccinare”. Mettiamo a disposizione la nostra struttura i nostri volontari, medici e infermieri per riuscire a vaccinare più persone possibili nel più breve tempo. Che Dio ce ne renda merito.