Portocannone quasi Covid free: un solo positivo, ma Caporicci invita a tenere alta la guardia

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, come di consueto ha provveduto ad aggiornare il report Covid sulla pagina Istituzionale del Comune.

«Alla data odierna risulta un unico nostro Concittadino positivo, il quale ricoverato per altre patologie, ha malauguratamente contratto il virus durante la degenza ospedaliera e si trova adesso ricoverato presso l'Ospedale Cardarelli; a lui va un sentito augurio di pronta guarigione.

Restano da fare alcune opportune considerazioni, anche alla luce delle imminenti festività Pasquali.

Tra febbraio e marzo il Covid-19 ha colpito duramente la Comunità di Portocannone, con un picco di oltre 40 contagi, un nostro concittadino purtroppo deceduto ed un'altra che ha dovuto subire un lungo e complesso ricovero ospedaliero, fortunatamente risoltosi, non senza grandi preoccupazioni, con la completa guarigione.

Il dato del sostanziale azzeramento dei contagi sul territorio comunale pertanto, sebbene indubbiamente positivo, non può essere considerato come un lasciapassare per atteggiamenti non adeguati.

Il virus è ancora in circolazione e possiede alta capacità di propagazione, per cui, con riferimento alle Feste a venire, saranno i nostri comportamenti ad evitare di trovarci tra qualche settimana ad avere a che fare con una nuova ondata di contagi.

Siamo tutti stanchi ed avremmo tutti naturalmente voglia di tornare a socializzare, fare festa e dimenticare questo brutto quanto lunghissimo periodo di restrizioni, tuttavia è proprio il rispetto delle regole di prevenzione la chiave del più rapido ritorno alla nostra vita normale».