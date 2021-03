Eco-sportello Rieco Sud riaprirà regolarmente da giovedì 8 aprile

TERMOLI. Si comunica alla cittadinanza che da giovedì 8 aprile 2021 l’Ecosportello in via Arti e Mestieri, 27 riaprirà regolarmente ai seguenti orari:

Dal lunedì al sabato (eccetto i festivi): dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (orario estivo).

Fino ad allora i cittadini possono recarsi all’Ecosportello previo appuntamento chiamando il numero verde gratuito 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30).

Si ricorda che presso l’Ecosportello si possono ritirare le buste biodegradabili per il conferimento dell’organico, prenotare il ritiro di ingombranti, Raee e sfalci da giardino, chiedere informazioni sulla raccolta differenziata, esporre dubbi e necessità e ritirare la green card per chi non l’avesse ancora fatto.