Anief, confermati organici in Molise: in più 6 posti per scuola infanzia

MOLISE. L’Anief, presente all’incontro con l’Usr Campania con la delegazione composta da Stefano Cavallini, presidente Regionale reggente Anief Molise, ha innanzitutto ribadito la necessità di una stabilità di organico per ripartire in sicurezza nel prossimo anno scolastico. Tagli compensati, ma sarebbe stato auspicabile assorbire l’intero organico Covid nell’organico 2021/22.



Considerato l’organico di diritto dell’anno scolastico precedente si registra un organico di 3291 posti comuni e 543 posti di potenziamento per l’a.s. 2021/22 aumentato di soli 6 posti di potenziamento per la scuola dell’infanzia rispetto allo scorso anno. L’organico sarà suddiviso in 1/3 dei posti alla provincia di Isernia e 2/3 dei posti nella provincia di Campobasso. Tutto considerando una diminuzione di 730 alunni nella regione.

L’organico sarà suddiviso:

Campobasso Isernia Organico di Diritto 2540 891 Organico di Potenziamento 392 151 Organico di Sostegno 548 181

Anief ha richiesto di lasciare intatti gli organici per ogni singola scuola per non creare esuberi. Purtroppo non sarà possibile lasciare gli organici uguali per ogni singola istituzione scolastica in quanto alcune scuole hanno avuto un incremento di alunni mentre altre un decremento.

Abbiamo richiesto comunque con forza, avendo rassicurazioni da parte dell’USR Molise, di cercare di evitare soprannumerari in ogni scuola.

Esiguo l’organico di fatto, composto soprattutto da spezzoni, di 77 posti regionali

Infine si è posta la questione degli eventuali posti di ruolo residui dopo le immissioni in ruolo di agosto. L’amministrazione ha confermato che non ci sono stati scorrimenti in quanto tutti i posti autorizzati dal MEF sono stati dati in prima convocazione.