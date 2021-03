Portocannone sulla retta via dopo il dissesto, approvato bilancio 2021: Caporicci diffida Ministeri

PORTOCANNONE. Ultimo bilancio di previsione per il Comune di Portocannone, reduce dal dissesto finanziario da inizio mandato, prima del voto fissato nel prossimo autunno. Un lungo percorso di risanamento, quello sancito in municipio dalla Giunta Caporicci, che si è spesa in modo particolare per rimettere in ordine i conti. L'assise civica del centro Arbëreshë, ha licenziato oggi il bilancio di previsione 2021 nonostante ci fosse la facoltà per i Comuni di posticipare l'adempimento al 30 aprile. Con la sola presenza dei consiglieri di maggioranza il bilancio di previsione è stato approvato all'unanimità.

Esprime soddisfazione il sindaco Caporicci «L'approvazione del bilancio è un necessario atto per la corretta programmazione della vita amministrativa della nostra Comunità. Anche in questo bilancio, come nei precedenti, siamo stati attenti a restare nell'ambito dell'efficientamento della spesa e dell'incremento delle entrate, seguendo le indicazioni date al Comune dal Ministero dell'Interno nell'ambito dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata due anni fa dalla competente commissione ministeriale per la finanza locale.

Ma non solo attenzione alla finanza: nel piano delle opere pubbliche di Portocannone sono previsti interventi, su edilizia scolastica, viabilità e patrimonio, alcuni già in corso, altri da appaltare ma tutti già finanziati, per oltre 4,7 milioni di euro. Dato sicuramente notevole per un comune che quattro anni fa ha dovuto dichiarare dissesto finanziario a causa di un disavanzo di oltre 5 milioni».

Degno di nota inoltre un altro punto all'ordine del giorno, che vede il Comune impegnato in un formale invito/diffida nei confronti del Ministero dell'Interno e delle Finanze per i ridotti trasferimenti statali a danno del Comune, argomento sul quale il sindaco Caporicci ha preannunciato di voler dare approfondimenti convocando un'apposita conferenza stampa.