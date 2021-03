Verso il ritorno a scuola, screening anti-Covid sugli studenti a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. «La prossima settimana i nostri ragazzi potranno tornare in classe. Per martedì 6 aprile, al fine di garantire a tutti la massima sicurezza, abbiamo deciso di effettuare uno screening gratuito e volontario sulla popolazione scolastica, in modo che gli studenti (dai 3 anni in su) e il personale docente e non docente dei nostri istituti possano frequentare le lezioni in presenza con maggiore serenità.

Con le stesse modalità di quanto è stato già fatto per lo screening di massa di qualche settimana fa, si potrà effettuare il tampone in modalità drive-through. In questi giorni daremo tutte le informazioni necessarie per effettuare il proprio tampone. Intanto stiamo raccogliendo, attraverso le strutture scolastiche pubbliche, private e paritarie, le prenotazioni che dovranno essere effettuate entro venerdì 2 aprile», lo annuncia sui social la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.