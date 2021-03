TERMOLI. «Domani alle ore 10 saremo davanti Montecitorio per fare pressione sui palazzi romani in vista della nomina del nuovo Commissario ad Acta per la sanità molisana, insieme ad una delegazione di parlamentari molisani, Rosalba Testamento e Fabrizio Ortis, e del Segretario Nazionale di Sinistra Italia Nicola Fratoianni».

Il messaggio grintoso di chi chiede conto alla politica delle giuste scelte da parte del comitato #Quisimuore

«Dopo mesi di rimpalli tra Commissario, Regione ed Asrem nell’adozione del piano Covid, tutt’ora inesistente, il Molise soffre uno dei più alti tassi di mortalità in Italia legati al Covid, per questo chiederemo che il nuovo Commissario abbia poteri specifici e responsabilità chiare nella gestione della pandemia e della riorganizzazione della sanità regionale, senza intralci da parte della politica, tramite un decreto ad hoc così come è avvenuto in Calabria. Chiederemo inoltre al governo di ascoltarci sull’annosa questione del debito sanitario, che per anni è stato affrontato con criteri ragionieristici che hanno portato allo smantellamento della sanità territoriale pubblica in favore del privato convenzionato. Tutt’ora il debito persiste dopo 11 anni di commissariamento e gli strumenti adottati non hanno portato ad alcune soluzione, per questo è necessaria una totale ridiscussione del debito sanitario regionale per garantire una sanità pubblica e di qualità.

A domani! DAJE»