Il pendolarismo del vaccino e chi attende a casa

TERMOLI. «Ho una famiglia estremamente fragile, ho richiesto vaccinazione domiciliare, mi arriva di sera un messaggio che mi invita a recarmi alle 11.30 a Campobasso, a Selva Piana. L’ho richiesto 21 giorni fa e ho scambiato già tre mail su richiesta di numerose informazioni e documenti. Mi chiedo: ma che stanno combinando?»

Questo ci scrive un residente con una persona malata oncologica nel nucleo familiare.

Ma non è la prima segnalazione, oltre quella già pubblicata ieri.

Anche altre circostanze simili ci sono state veicolate, con famiglie di cui qualcuno viene vaccinato a Termoli e altri sono indirizzati nel capoluogo.

In precedenza c'era stata le segnalazione sul ritardo delle vaccinazioni domiciliari: «Ho prenotato il vaccino domiciliare il 19/02/2021 per due anziani quasi novantenni, vicini di casa, che hanno i figli lontano e solo qualche vicino di casa come amico. Ho chiamato il numero messo a disposizione dalla Asl, lo stesso della prenotazione, per avere chiarimenti e mi hanno risposto di pazientare perchè hanno iniziato le vaccinazioni solo i primi di marzo. I due anziani sono ancora in attesa. Di seguito i codici di prenotazione. A-166746794; A-166763778. Spero che questo sollecito serva ad accelerare la cosa».