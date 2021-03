Il Covid blocca la via Crucis, la venerazione si sposta alla cappella del cimitero

TERMOLI. Anche quest'anno per il secondo anno consecutivo e per i noti motivi pandemici, non potrà tenersi la processione della Via Crucis come tutti i Venerdì Santo: per ovviare a questo, nella cappella del nostro Cimitero, sono stati allestiti paramenti e le statue per la pubblica venerazione. In momento di preghiera molto sentito in questi giorni della settimana Santa, che ci porta alla Santa Pasqua, è quanto meno necessario visto il momento tragico che stiamo vivendo.