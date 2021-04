Fresche novità digitali al MacTe: kit fumetti per bambini, nuovi testi e traduzioni

TERMOLI. Dopo sette settimane di Termoli in zona rossa e con il museo chiuso al pubblico, vorremmo condividere con voi alcuni frutti del nostro lavoro.

Il servizio educativo del MacTe propone a tutti i bambini e le bambine tra i 6 e gli 11 anni un divertente strumento didattico: un kit pensato appositamente per la curiosità dei piccoli.

Il kit contiene la storia a fumetti di Macteo e Kappa – ci auguriamo la prima di molte avventure insieme! – e propone delle schede con attività laboratoriali per dar sfogo all’immaginazione e creatività e per conoscere 5 opere d’arte che sono custodite nel nostro museo.

Per chi se lo fosse perso o volesse approfondire il tema della ricerca e dell’archivio tra oggetti e digitale, è disponibile sul nostro sito la registrazione video dell’incontro Archivi Vivi con Maria Giovanna Mancini e Francesca Zanella.

Nuovi testi e traduzioni stanno popolando il nostro archivio online della collezione del Premio Termoli. Li trovate su questa pagina.



Abbiamo aderito a RAAM Ricerca Archivio AMACI Musei, un’iniziativa della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e di AMACI, e siamo felici che anche le opere della collezione del Premio Termoli presenti al MACTE siano incluse in questo archivio online condiviso con altri musei sul territorio italiano.