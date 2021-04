«Facciamo rete per Fabrizio e per gli altri disabili e caregivers!»

TERMOLI. «Come Casa dei Diritti non potevamo restare sordi all'appello di Fabrizio Di Bernardo, che tutti a Termoli conosciamo come Dj Bubu. Ed è per questo che rilanciamo il suo video affinché possa arrivare alle orecchie di chi è chiamato a prendere decisioni sull'importante tema della vaccinazione».

Continua a fare breccia l'appello social di Fabrizio Di Bernardo, che oggi viene accolto dalla Casa dei Diritti delle persone di Termoli.

«Fabrizio è un disabile al 100%, affetto da Sclerosi Multipla. Il suo unico sostegno ed aiuto h24 tutti i giorni è la mamma. Fabrizio è un "soggetto fragile" (come si è soliti chiamare in questo periodo di pandemia i disabili) ma ancora non riesce ad ottenere la sua dose di vaccino.

Quello che per lui è un vero e proprio salvavita ancora non c'è, nonostante, come racconta, "abbia fatto richiesta di vaccinazione nell'apposita lista non appena è stata aperta".

Ma, scandalo nello scandalo, la mamma di Fabrizio, suo unico ed indispensabile aiuto, è stata convocata per la vaccinazione come caregiver non a Termoli, luogo che sarebbe stato sicuramente più adatto per non allontanarsi dal figlio disabile, ma a Campobasso e, soprattutto, dalla sera alla mattina. Come sta accadendo a molti altri caregiver sparsi nel Molise.

Di qui un appello alla condivisione del video di Fabrizio affinché situazioni come queste non avvengano più. Come Casa dei Diritti noi ci siamo per rilanciare le parole di chi sta vivendo delle difficoltà. Perché, come diciamo sempre, le parole muoiono se non vengono ascoltate».