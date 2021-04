TERMOLI. Come già accaduto lo scorso anno un anonimo donatore ha voluto consegnare colombe e uova di pasqua ai più bisognosi. Travestito da paperina e con tanta voglia di donare un sorriso in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Ha consegnato i doni pasquali alla Casa di Kore, alla Casa di Riposo Opera Serena e al dormitorio per senza tetto di via Martiri della Resistenza. All'anonimo donatore giungano i ringraziamenti dell'amministrazione comunale