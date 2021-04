Pasquetta sicura, a San Martino ordinanza del sindaco prevede numerose chiusure

SAN MARTINO IN PENSILIS. Per contrastare l'emergenza Covid-19 e il successivo dilagare dei contagi nei giorni di festa, oltre alla zona rossa decisa a livello nazionale, il sindaco di San Maritno in Pensilis Giovanni Di Matteo ha firmato un'ordinanza per lunedì 5 aprile in cui decreta la chiusura di numerose attività.

Lo stralcio dell'ordinanza numero 24 del 1 aprile 2021:

La chiusura di tutte le attività commerciali per la giornata di lunedì 05 aprile 2021, ad eccezione delle farmacie, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati su rete stradale, anche attraverso distributori self service