Start-up all'Itag San Pardo: nasce il caseificio sperimentale

LARINO. Presso l’Aula Magna dell’ITAeG “San Pardo” di Larino, in conferenza stampa, dalle 10.30, sarà presenteta la start-up del nuovo caseificio sperimentale: un vero e proprio caseificio interno alla scuola, dotato delle più moderne tecnologie di trasformazione del latte; unico in Italia per valenza tecnologica.

La realizzazione di questo caseificio, reso possibile anche grazie ad una attiva ed importante partecipazione di privati, getta basi concrete ad un nuovo modo di fare scuola, offrendo agli studenti specializzazioni di alto livello e concrete opportunità verso il mondo del lavoro. Il progetto, oltre a permettere di insegnare le diverse tecniche produttive casearie, è accompagnato da un programma già operativo che forte della cultura casearia del nostro territorio, ci consentirà scambi e relazioni con diversi Paesi nel mondo.

Interverranno: il dirigente scolastico Antonio Vesce, il sindaco di Larino Pino Lucchetti, l’assessora Angela Vitiello, i soggetti privati sostenitori, Roberto Gagliardi, Enrico Biraschi ed il Professor Daniele Gagliardi.