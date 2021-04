Bosap Molise e Sae 112 Onlus, Pasqua solidale

TERMOLI. In occasione della Pasqua i nostri volontari hanno consegnato un uovo di cioccolato di Sae 112 a Bosap Molise che ha contraccambiato donando altri 10 buoni dal valore di 20 euro ciascuno destinati alle famiglie in difficoltà. Un grazie di cuore per la grande generosità di questa azienda, un piccolo dono si è trasformato in qualcosa di bello per molti!