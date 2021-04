MONTECILFONE. Tra i Comuni che hanno organizzato lo screening Covid pre-scolastico, in vista della riapertura del 7 aprile, c'è anche Montecilfone. E' riservato ai ragazzi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria e al personale scolastico. In programma martedì 6 aprile, dalle 15 alle 19, presso il "Centro della Comunità", in modalità walk-in e senza prenotazione. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o tutori. Per sottoporsi al test è necessario essere muniti di mascherina e di un documento di riconoscimento. Non può usufruire del servizio chi presenta sintomi che indicano una infezione da Covid-19 oppure chi è in attesa di esito di tampone molecolare, oltre che chi sia in quarantena, isolamento o malattia.