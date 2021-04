CASACALENDA. Nel giorno in cui tutta Italia tiferà Jannik Sinner a Miami e nella primavera della rinascita del tennis italiano, un altro trofeo importante quello conquistato oggi ad Avellino dal tennista in erba Mario Castelli, che ha 10 anni (ne compità 11 il prossimo 24 luglio) si è aggiudicato il torneo Kinder, trionfando nella finale di stamani per 6-3 6-4. Quattro i match disputati e vinti dallo scorso 27 marzo. Ora Mario ha aggiunto una ulteriore coppa alla vittoriosa carriera. «Grande Mario sei il nostro orgoglio, al prossimo torneo di macroregione», le gioiose congratulazioni dei nonni.