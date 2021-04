Esemplare di Ibis sacro avvistato nei pressi dello stadio Cannarsa

TERMOLI. Da questa mattina si aggira nei pressi dello stadio Cannarsa di Termoli questo esemplare di trampolieri che dovrebbe essere della famiglia degli Ibis Sacri, una razza originaria dell'Africa più specificatamente egiziana,la storia racconta che per gli antichi Egizi l'Ibis sacro era un animale puro e di grandissima utilità per via della sua abitudine a nutrirsi di serpenti e carogne; inoltre, il suo sguardo fisso e il portamento fiero erano considerati simboli di intelligenza.