Via Maratona: Vigili del Fuoco, 118 e Misericordia soccorrono una 67enne in casa

TERMOLI. Soccorso prestato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, a una 67enne in via Maratona a Termoli. La signora accusava forti vertigini e non riusciva ad aprire la porta. Precauzionalmente è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per accertamenti.