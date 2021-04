Anziana trovata morta in casa a Petacciato, 72enne stroncata da malore: sul posto 118 e Carabinieri

PETACCIATO. Ancora un intervento del 118 della postazione di Termoli coi volontari della Misericordia di via Biferno. Una donna di 72 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, in via Venezia a Petacciato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione. A stroncare l'anziana un arresto cardiocircolatorio.