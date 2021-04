Screening scolastico anti-Covid a Colletorto, impegno e ringraziamenti del sindaco Mele

COLLETORTO. Dalle ore 9.30 di oggi 5 aprile presso il centro San Filippo Neri di Colletorto a cura dell'amministrazione comunale è iniziato uno screening con tamponi rapidi per tutta la popolazione scolastica per far si che le lezioni in presenza previste per il giorno 7 aprile possano riprendere in sicurezza.Il sindaco Cosimo Damiano Mele ringrazia per la collaborazione la Parrocchia il dottor Piunno e la dottoressa Paradiso, l'assessore Paglia la presidente del consiglio Zeppetella l'infermiera Gentile e la pubblica assistenza Carmela Ciniglio di Colletorto.