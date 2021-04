Anche a Portocannone si torna a scuola in sicurezza, screening gratuito anti-Covid Copyright: Termolionline.it

PORTOCANNONE. In vista del rientro alle lezioni in presenza previsto per il prossimo mercoledì 7 aprile, è stato programmato uno screening gratuito e su base volontaria, sull'intera popolazione scolastica dell'istituto Comprensivo di Portocannone. Di seguito i dettagli dell'iniziativa di prevenzione anti Covid-19.

I test antigenici sono previsti dalle 9 alle 12 di domani, martedì 6 aprile, alla scuola dell'infanzia, traversa Francesco Jovine. I test rapidi gratuiti sono per i bimbi della sezione Primavera, della scuola dell'Infanzia, nonché elementari e medie. Ci saranno anche test rapidi antigenici su base volontaria, esaustivi e con risultati in 15 minuti. Si prega di portare il tesserino sanitario per la registrazione.