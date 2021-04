Chiamata imbarco per marittimo da imbarcare sul M/p Emmanuele II

Contenuto sponsorizzato Per la cura dell’orto e giardino Biologico scegli NUTRIGENERA Le foto

TERMOLI. In natura le piante selezionano i microrganismi benefici presenti nell’ambiente circostante, fornendo loro in nutrimento necessario per svilupparsi. Parte degli zuccheri prodotti dal processo fotosintetico, infatti, vengono veicolati e rilasciati attraverso le radici