PORTOCANNONE. Si è da poco conclusa l'attività di screening preventivo sulla popolazione scolastica.

Sono stati processati 160 tamponi su un totale di poco meno di 180 alunni frequentanti le nostre scuole; nessuno dei tamponi è risultato positivo.

Si è inoltre provveduto alla sanificazione di tutti i locali adibiti ai servizi scolastici (compresa nel pomeriggio odierno ovviamente la Scuola dell'Infanzia), e dello Scuolabus, affinché la ripresa delle attività scolastiche in presenza avvenga con il maggior grado di sicurezza possibile.

Si ringraziano le famiglie per l'elevata adesione all'iniziativa ed il RGPT Carabinieri in C.do per l'assistenza prestata.