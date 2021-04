Vietri centro Covid, Romagnuolo (FdI): «M5S e Pd usciti dall’aula, maggioranza vota contro»

CAMPOBASSO. «Oggi in Consiglio Regionale del Molise, il Movimento 5 Stelle e il PD sono usciti dall'aula e non hanno votato per il Centro Covid a Larino, mentre invece la maggioranza, ha votato contro. Non ci sono parole. La cosa grave, è che stanno cercando pure di giustificarsi con delle assurde ed inutili scuse che hanno il solo obiettivo di apparire come coloro che si arrampicano sugli specchi. Trovo questo comportamento vergognoso, perché è un vero e proprio tradimento ai danni dei cittadini, dei molisani malati di Covid. Io mi batterò, con tutte le mie forze, affinché il Centro Covid venga realizzato a Larino o che in alternativa, il Vietri di Larino venga riattivato per altre funzioni e con più servizi». Le dichiarazioni della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo.