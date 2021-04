Test rapidi anche agli alunni in arrivo da fuori al liceo delle Scienze umane

GUGLIONESI. Impegno congiunto quello dell'amministrazione comunale di Guglionesi e del liceo delle scienze umane per garantire un ritorno all'attività scolastica in presenza di massima sicurezza in questa seconda primavera Covid consecutiva.

Terminato lo screening di ieri sulla popolazione scolastica dell'età dell'obbligo, grazie al lavoro sinergico dell’assessore Stefania Addesa, volontari della Croce rossa e la dirigente Patrizia Ancora, prima del rientro in classe, anche gli studenti del liceo di Guglionesi, non residenti, potranno eseguire il test rapido per il rilevamento qualitativo del Covid-19. “Una vera corsa contro il tempo “ ha dichiarato l’assessore “ perché abbiamo organizzato in tempi brevissimi lo screening per tutti gli studenti, per garantire un rientro in sicurezza a tutta la popolazione scolastica”.