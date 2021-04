PETACCIATO. Un sasso per un sorriso è piaciuto! Bilancio dell'iniziativa gratuita rivolta ai bambini per donare un po’ di serenità e spensieratezza. Si sa che queste cose godono di una grande contagiosità ed è bello diffonderle.



“Due settimane fa, a Petacciato, da un’idea presa dal web, l’associazione Culturale Karamella e PetacciatoAmoreMio (pagina e gruppo fb) hanno coinvolto bambini e famiglie nell’iniziativa “un Sasso per un Sorriso”. Iniziativa volta a far rinascere un po’ di serenità con un gesto semplice ma di grande effetto: dipingere un sasso, abbandonarlo e regalare un sorriso a chi lo troverà.

L’iniziativa, contagiosa, ha già sconfinato ed è approdata a Cercemaggiore. A Petacciato intanto, il giorno di Pasqua, i bambini si sono divertiti in una bella caccia al tesoro, organizzata, in pochissimo tempo, con le uova dipinte e nascoste qua è la per il paese, dal Coniglietto “Pasquale” (tradizionalmente). Il coniglietto per mezzo di Karamella e PetacciatoAmoreMio ha diffuso la sua letterina di invito alla ricerca, la sera di sabato, giorno prima di Pasqua.

È inutile dire quanta gioia, i sassi e le uova abbiano donato ai bimbi resisi protagonisti, in questi giorni di pandemia. Tante altre sono le iniziative in programma, tutte all’insegna della felicità nelle cose semplici”.