LARINO. Servizio di Assistenza Domiciliare: al via il progetto della Fondazione Trivisonno Onlus. Con determinazione dirigenziale della Regione Molise N.7995 del 30.12.2020 è stato concesso alla Fondazione Michelino Trivisonno Onlus di Larino, il finanziamento di circa 25mila euro, che si unisce ad un cofinanziamento della Fondazione di 6mila euro, per un importo totale di 31mila euro, che consentirà la prosecuzione del progetto SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) per l'anno in corso. Il progetto era nato nel 2019, su iniziativa della medesima Fondazione Trivisonno Onlus, sotto il coordinamento tecnico dell’ingegner Giuliano Maglieri, con l’obiettivo di assicurare un supporto di tipo socio-assistenziale, psicologica alle persone svantaggiate, in particolare agli anziani soli over 65 e parzialmente autosufficienti, nonché ai diversamente abili che risiedono nel territorio di Larino. All’iniziativa ideata dalla Fondazione Trivisonno collabora l'Ambito Territoriale Sociale di Larino, nella persona della coordinatrice d’Ambito e responsabile amministrativo dell’Ufficio di Piano, dott.ssa Eloisa Arcano, la quale ha manifestato piena disponibilità al progetto.